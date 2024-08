Tim Walz é anunciado como vice na chapa de Kamala Harris

A vice-presidente dos Estados Unidos e pré-candidata à presidência pelo partido Democrata, Kamala Harris, anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa nas eleições.

O anuncio ocorreu por meio de uma publicação no perfil oficial de Kamala no Instagram. "Eu estou orgulhosa em anunciar que eu pedi a Tim Walz para ser o meu companheiro de chapa", anunciou a candidata.

"Nós vamos fazer uma grande parceria. Nós vamos criar uma grande equipe. Nós vamos vencer essa eleição", afirmou.

No comunicado, Kamala afirmou que a escolha por Walz foi "pessoal", apontando a história do governador do Minnesota e suas "convicções sobre lutar por famílias de classe média".

