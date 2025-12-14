Tiroteio em celebração judaica deixa 12 mortos na Austrália

O maior ataque a tiros na Austrália em quase três décadas deixou ao menos 12 mortos e 29 feridos durante uma celebração judaica na praia de Bondi, em Sydney, neste domingo (14). O evento marcava o primeiro dia do Hanukkah quando homens armados abriram fogo contra centenas de pessoas que ocupavam um dos pontos turísticos mais movimentados do país.

A polícia de Nova Gales do Sul informou que dois suspeitos foram detidos e que um terceiro pode ter participado do atentado. A emissora ABC noticiou que um dos atiradores morreu após confronto. As autoridades tratam o episódio como terrorismo. Segundo o chefe da inteligência australiana, Mike Burgess, um dos suspeitos era conhecido dos serviços de segurança, mas não era considerado ameaça imediata. Pelo menos um cidadão israelense está entre os mortos.

A região foi isolada, e equipes antibombas localizaram um artefato explosivo dentro de um carro abandonado, removido posteriormente. Imagens que circularam nas redes sociais mostram pânico generalizado, com banhistas e turistas correndo enquanto tiros ecoavam pela orla. Em um dos vídeos, um civil imobiliza um atirador e toma sua arma; outro é visto disparando de uma passarela antes de ser neutralizado pelas forças de segurança.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o ataque como brutal e profundamente doloroso. "Foi um ataque direcionado contra judeus australianos no primeiro dia do Hanukkah, que deveria ser um dia de alegria, uma celebração da fé. Um ato de maldade, antissemitismo e terrorismo que assola o coração de nossa nação", afirmou.

A fala ocorreu em meio a críticas de opositores e do governo israelense, que acusam a administração australiana de tolerância com atos antissemitas, especialmente após o reconhecimento do Estado da Palestina em setembro do ano passado. O presidente israelense, Isaac Herzog, disse que “terroristas vis” atacaram fiéis que acendiam a primeira vela do Hanukkah, enquanto o chanceler Gideon Saar afirmou que o atentado reflete a escalada do antissemitismo no país.

Testemunhas descreveram cenas de horror. “Vi pelo menos dez pessoas no chão e sangue por toda parte”, relatou Harry Wilson, morador de Sydney. O ataque acontece quase 11 anos após a tomada de reféns no Lindt Café e é o pior do gênero desde o massacre de Port Arthur, em 1996, que deixou 35 mortos e levou à adoção de rígidas leis de controle de armas na Austrália.

O atentado reforça a preocupação global com o crescimento de atos antissemitas e islamofóbicos desde o início da guerra em Gaza, em 2023.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também