Trump diz que anexaÃ§Ã£o da GroenlÃ¢ndia "vai acontecer"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (13), ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que acredita que a anexação da Groenlândia “vai acontecer”.

A fala ocorreu na Casa Branca, residência oficial do presidente em exercício dos EUA, e segundo Trump, teria como motivação a “segurança internacional”. Essa não é a primeira vez que o presidente norte-americano toca no assunto. “Acho que vai acontecer”, disse Trump.

“Precisamos disso para a segurança internacional”, acrescentou.

O assunto já causou atrito entre Trump e líderes europeus, que defendem a soberania da Dinamarca sob o território autônomo da Groenlândia.

