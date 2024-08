Trump publica imagem falsa de Taylor Swift declarando apoio a ele

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma imagem falsa nas redes sociais da cantora Taylor Swift pedindo às pessoas que votassem nele nas eleições de novembro.

Uma postagem do candidato, feita no último domingo (18), no Truth Social, mostrou a artista vestida de vermelho, branco e azul com uma legenda que dizia: “Taylor Swift quer que você vote em Donald Trump”. “Aceito!”, Trump escreveu.

Mas, Swift não apoiou publicamente um candidato na corrida de 2024.

Trump também postou fotos de mulheres jovens vestindo camisetas “Swifties for Trump” e um artigo satírico com a manchete “Swifties se voltando para Trump depois que o ISIS frustrou o show de Taylor Swift”. O artigo foi marcado como “SÁTIRA” acima do título.

Vários fãs de Swift e grupos de vigilância disseram que muitas das imagens postadas por Trump pareciam ser deepfakes geradas por inteligência artificial.

