JD1TV: Conheça a história do Operário, time mais tradicional do MS

Para finalizar a série de reportagens especiais em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, o JD1TV foi até o Estádio Jacques da Luz, que já foi palco de diversos jogos históricos do futebol sul-mato-grossense, incluindo diversas vitórias do Operário Futebol Clube, que é considerado o time mais tradicional de todo o Mato Grosso do Sul, e atualmente, coleciona 12 vitórias em campeonatos estaduais.

Fundado em 21 de agosto de 1938 por operários da construção civil, o Galo nasceu para derrubar barreiras políticas e sociais de um país que vivia um período de mudanças dentro do chamado Estado Novo.



