JD1TV: Longe dos celulares, crianças se divertem em colônia de férias na Capital

Por causa do trabalho, muitos pais procuram colônias de férias para que as crianças se divirtam durante as férias escolares de julho. A Allegro preparou um mês repleto de atividades e brincadeiras com o tema “Heróis do Planeta”.

Com o auxílio de uma psicopedagoga, as atividades são pensadas e executadas, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento das crianças, e mostrar a elas o mundo fora da tela do celular. Na Allegro, é proibida a entrada dos smartphones.

As atividades na colônia de férias são divididas em: “Brincar livre” e "Atividades Dirigidas". Para saber mais sobre a programação e também, como matricular uma criança, o telefone (67) 98126-1444 está à disposição.

