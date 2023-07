JD1TV: Homem dispara contra loja na Zahran por dívida de R$ 800

Funcionários de uma transportadora de veículos, localizada na Avenida Fábio Zahran, no bairro Vila Carvalho, passaram por momentos de desespero após o estabelecimento ser alvejado com vários tiros na tarde desta quarta-feira (5).

Segundo testemunhas e funcionários que trabalham no local, o homem, que estava em uma Chevrolet S10 e armado com uma pistola, passou em frente do estabelecimento realizando diversos disparos, chegando até a descer do veículo, armado, e entrar na empresa.

O alvo do crime era o dono da empresa, e a motivação era uma dívida de R$ 800, originada do não pagamento de um serviço realizado para terceiros por indicação do empresário. Segundo o dono da empresa, ele “era da família”.

A mulher do empresário explicou que o atirador já veio com a intenção de matar o empresário, e que “só por Deus” ele não foi morto.

“Meu marido deu umas porradas nele, saíram no soco, ele com a arma na mão”, explicou.

Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido.

O atirador fugiu do local logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada, e a área isolada para o trabalho da Perícia.

Confira imagens das câmeras de segurança do estabelecimento:

Deixe seu Comentário

Leia Também