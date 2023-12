JD1TV: Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental já tem seus vencedores

Na noite dessa sexta-feira (1º), a Águas Guariroba realizou a cerimônia da 12ª edição do Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental, em Campo Grande.

Na ocasião estiveram presentes diretores da concessionária, como o presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, o diretor-executivo da Águas, Gabriel Buim, e Fernando Rezende representando a AGEREG (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande).

A premiação foi dividida por categorias Webjornalismo, Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Fotojornalismo e Radiojornalismo, abordando temas como 'o uso consciente da água, 'recursos hídricos' e 'a importância da água e/ou esgoto'. Assista:

Confira abaixo os vencedores:

Fotojornalismo

1º lugar: Marcos Maluf de Souza / Jornal O Estado Online;

2º lugar: João Carlos da Silva de Castro / Jornal O Estado Online.

Jornal impresso

1º lugar: Kamila de Alcantara dos Santos Monteiro/ Jornal O Estado;

2º lugar: Bruno Arce Vaitti e Eliane Ferreira / Jornal O Estado.

Radiojornalismo

1º lugar: Rodrigo Nascimento / FM Cidade 97;

2º lugar: Helton Davis/ Rádio Atalaia fm 106,3.

Telejornalismo

1º lugar: Giovanna Lozano Dauzacker / TV Morena;

2º lugar: Rodrigo Nascimento / TVMS Record.

Webjornalismo

1º lugar: Anderson Cardoso Viegas/ G1 MS;

2º lugar: Maressa Mendonça dos Santos / Primeira Página.

