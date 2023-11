JD1TV: Vitor e Cadu são aposta na "nova geração" do sertanejo

O Em Alta desta semana no JD1TV recebeu a dupla Vitor e Cadu. Durante a conversa com o colunista Jhoseff Bulhões, os cantores falaram sobre o início da carreira e sobre o DVD (de sucesso) gravado em 2019. Eles também falaram sobre as composições.

Eles também responderam qual é o segredo do sucesso e o que falta em Campo Grande para um artista ser conhecido em nível nacional. Vitor e Cadu falaram que estão animados com chegada de 2024.

Assista a entrevista completa:

