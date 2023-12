Na contramão do sertanejo, Campo-grandense aposta no pop rock e MPB

No último Em Alta de 2023, o colunista Jhoseff Bulhões conversou com o Hugo Acústico no JD1TV. O cantor contou que foi durante a pandemia que "se descobriu" para o gênero do pop rock e MPB, mas antes chegou a tocar em grupo de pagode.

Ele também comentou a respeito dos das suas influências na música e sobre seus ídolos Nando Reis e Charlie Brown Jr.

Hugo falou também sobre os projetos e expansão da carreira em MS. O campo-grandense se apresenta em bares e casas noturnas da Capital.

Assista:

