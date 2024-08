14 envolvidos em esquema de tráfico e lavagem são denunciados pelo MPF em MS

Vinícius Santos com informações do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça contra 14 indivíduos envolvidos em um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A denúncia é resultado da Operação Prime, que investigou a operação de uma organização criminosa com movimentação financeira superior a R$ 100 milhões ao longo de quatro anos.

As investigações começaram no final de 2020 e se estenderam até maio deste ano. Focaram principalmente nas cidades de Dourados (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os denunciados são: Marcel Martins Silva, Evelyn Zobiole Marinelli Martins, Valter Ulisses Martins Silva, Claudinei Tolentino Marques, Carlos José Alencar Rodrigues, Paulo Ancelmo Da Silva Júnior, Mario David Distefano Fleitas, Hector Rodrigo Salinas Esquivel, Eder Mathias Bocskor, Wagner Germany, Paulo Antonio Da Silva Viana, Vagner Antonio Rodrigues De Moraes, Elisangela De Souza Silva Dos Santos e Paulo Henrique De Faria.

Segundo o MPF, os líderes da organização são dois irmãos que usavam uma loja de acabamentos de construção civil para lavar dinheiro. A organização tinha laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e realizava transações financeiras com doleiros paraguaios e traficantes de drogas de Peru, Bolívia e Paraguai. Parte dos recursos obtidos ilegalmente era enviada para casas de câmbio em Pedro Juan Caballero.

Os irmãos utilizavam casas de câmbio para injetar dinheiro nas empresas que controlavam, pagar fornecedores de drogas e adquirir bens. Um dos líderes já cumpria pena por tráfico de drogas desde a Operação Enigma, em 2017. O esquema envolvia pelo menos nove empresas, incluindo quatro construtoras e uma transportadora. Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, a polícia apreendeu três cargas de cocaína, totalizando cerca de meia tonelada.

A denúncia inclui também a proprietária de um escritório de contabilidade em Dourados, acusada de ocultar a origem dos recursos ilícitos e fraudar dados contábeis e fiscais das empresas. Os líderes do grupo viviam em alto padrão, com imóveis, veículos de luxo e empresas. A operação também resultou na prisão de um proprietário de loja de armas em Dourados, que já havia sido investigado anteriormente.

Durante a operação, foram apreendidos telefones celulares, computadores e documentos que mostraram o poder financeiro do grupo e suas conexões no Brasil e no Paraguai. As operações Sordidum e Prime, realizadas pela Polícia Federal em maio deste ano, desmantelaram três organizações criminosas em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de prisão temporária. Além disso, foram sequestrados 90 imóveis e bloqueados bens de aproximadamente 80 pessoas e empresas. Os grupos investigados transportaram pelo menos seis toneladas de cocaína para a América Central em três anos.

