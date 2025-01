17 novos juízes tomam posse no TJMS e iniciam formação

Vinícius Santos com informações do TJMS atualizado em 14/01/2025 às 13h40

Nesta segunda-feira (13), 17 candidatos aprovados no 33º concurso público para Juiz Substituto tomaram posse no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Nesta terça-feira (14), os magistrados iniciam a formação promovida pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS), que abordará temas técnicos, éticos e práticos da função.

Segundo o TJ, a posse atende à crescente demanda por juízes em diversas comarcas do Estado, fortalecendo a atuação do Judiciário sul-mato-grossense. Os novos juízes são: Tito Gabriel Cosato Barreiro, Rafael Nogueira Cavalcante, Luiz Guilherme Piancastelli, Renan da Silva Pinto, Flavio Renato Almeida Reyes, Victor de Almeida Pires Amado, Maressa Duchini Moreira de Menezes, Hebert Fabiano Silva Pedroso Filho, Pedro Gonçalves Teixeira, Letícia Meneguette Celin, Ricardo Achutti Poerner, Glauber José de Souza Maia, Yuri Petroni de Senzi Barreira, Yves West Behrens, Anderson do Amaral Lima Silva, Thais Moreira Souza de Queiroz e Rafael Vieira de Leucas.

Entre os empossados, quatro são naturais de Mato Grosso do Sul, seguido por São Paulo, Paraná e Goiás, com dois representantes cada. Os demais vêm de outros estados. O grupo é composto por 3 mulheres e 14 homens, com idades entre 27 e 38 anos.

Cerimônia

Os magistrados foram recepcionados pelo Tribunal Pleno do TJMS. O presidente do Tribunal, desembargador Sérgio Fernandes Martins, deu as boas-vindas e destacou o papel dos novos juízes, "... Vocês se tornam guardiões da Constituição e das leis, aplicando-as com sabedoria, equidade e sensibilidade", destacou o desembargador.

Participaram da cerimônia o vice-governador de MS, José Carlos Barbosa, além de representantes da OAB/MS, Ministério Público, Defensoria Pública, Amamsul e Tribunal de Contas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também