Ação penal contra Puccinelli é suspensa pelo TRF3

André Puccinelli Júnior filho do ex-governador André Puccinelli, teve uma ação penal suspensa no caso da “Lama Asfáltica”, pelo desembargador federal Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), na quarta-feira (16). Com isso, o ex-governador André Puccinelli e o e o advogado João Paulo Calves, acabaram beneficiados com a decisão, já que a ação também envolve os dois.

Ao JD1 Notícias, o advogado José Wanderley Bezerra Alves, um dos responsáveis pela defesa de Júnior, disse apenas que existe um acordo de confidencialidade entre o cliente e que não poderia dar detalhes sobre o processo. Ele afirmou que houve uma decisão em favor de André Júnior e que as audiências que estavam marcadas para a próxima semana, foram suspensas por meio da liminar.

O advogado salientou que entrou com um processo de habeas corpus por exceção de incompetência do juízo. Entendendo que a competência sobre o caso seria da Justiça Estadual ou Eleitoral.

Nesta ação os três respondiam pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva ainda quando André cumpria mandato de governador. Na época entre 2007 e 2015, o então governador André Puccinelli teria concedido diversos benefícios fiscais a frigoríficos da JBS grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Além disso existe a acusação de recebimento de propinas por meio de notas frias.

Com a decisão, estão suspensas as audiências até o final do julgamento do habeas corpus.

