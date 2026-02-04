Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande

Acontece nesta quarta-feira (4) o júri popular de Mauro César Souza, acusado de matar Wilson Araújo. O crime ocorreu em 23 de setembro de 2000, em uma estância localizada à época na avenida Três Barras, em Campo Grande.

Conforme consta nos autos, o homicídio teria ocorrido após os dois homens ingerirem bebida alcoólica em um bar. Ao deixarem o local, que estava prestes a fechar, ambos seguiram de bicicleta, momento em que passaram a discutir durante o trajeto.

A discussão, segundo a denúncia, girava em torno de uma mulher identificada como Jussara. A vítima teria interesse em se envolver com ela e enviava recados por intermédio do acusado. Ainda de acordo com o processo, quando Mauro César revelou que também tinha interesse na mesma pessoa, os dois teriam entrado em luta corporal.

Durante o confronto, Wilson Araújo teria corrido e pulado uma cerca, entrando na Estância Ouro Verde, sendo seguido pelo acusado. No local, a briga teria continuado e, conforme a acusação, Mauro César teria provocado a morte da vítima por esganadura.

Mesmo após Wilson já estar desacordado, o acusado teria desferido golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira e, em seguida, ateado fogo ao corpo.

Ainda segundo os dados processuais, no dia seguinte ao crime, Mauro César procurou a mãe da vítima, afirmando que tinha um segredo para contar e a levou até o local onde o corpo estava, sem assumir a autoria naquele momento.

Posteriormente, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de entorpecente, ocasião em que confessou o crime, inclusive com detalhes, conforme consta nos autos.

Mauro César Souza foi preso preventivamente em 1º de agosto de 2024. O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. O desfecho do caso deve ser definido ainda hoje.

