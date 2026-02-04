Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande

Mauro César Souza foi preso preventivamente em 1º de agosto de 2024 e enfrenta, nesta quarta-feira, o Conselho de Sentença

04 fevereiro 2026 - 09h54Vinícius Santos

Acontece nesta quarta-feira (4) o júri popular de Mauro César Souza, acusado de matar Wilson Araújo. O crime ocorreu em 23 de setembro de 2000, em uma estância localizada à época na avenida Três Barras, em Campo Grande.

Conforme consta nos autos, o homicídio teria ocorrido após os dois homens ingerirem bebida alcoólica em um bar. Ao deixarem o local, que estava prestes a fechar, ambos seguiram de bicicleta, momento em que passaram a discutir durante o trajeto.

A discussão, segundo a denúncia, girava em torno de uma mulher identificada como Jussara. A vítima teria interesse em se envolver com ela e enviava recados por intermédio do acusado. Ainda de acordo com o processo, quando Mauro César revelou que também tinha interesse na mesma pessoa, os dois teriam entrado em luta corporal.

Durante o confronto, Wilson Araújo teria corrido e pulado uma cerca, entrando na Estância Ouro Verde, sendo seguido pelo acusado. No local, a briga teria continuado e, conforme a acusação, Mauro César teria provocado a morte da vítima por esganadura. 

Mesmo após Wilson já estar desacordado, o acusado teria desferido golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira e, em seguida, ateado fogo ao corpo.

Ainda segundo os dados processuais, no dia seguinte ao crime, Mauro César procurou a mãe da vítima, afirmando que tinha um segredo para contar e a levou até o local onde o corpo estava, sem assumir a autoria naquele momento. 

Posteriormente, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de entorpecente, ocasião em que confessou o crime, inclusive com detalhes, conforme consta nos autos.

Mauro César Souza foi preso preventivamente em 1º de agosto de 2024. O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. O desfecho do caso deve ser definido ainda hoje.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Wilton Acosta - Foto: Izaias Medeiros
Justiça
Pastor Wilton Acosta é condenado por improbidade administrativa em esquema na CREDQUALI
Desembargadora Jaceguara Dantas - Foto: Ana Araújo/CNJ
Justiça
Mulher negra e de origem indígena, desembargadora do TJMS assume cadeira no CNJ
Jair Bolsonaro
Justiça
STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Na esquerda, os pedidos; à direita, os entregues Foto: Reprodução / Denúncia
Cidade
Confeitaria é alvo de denúncia no MP após dar dor de cabeça a cliente em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Inscrições para estagiários e residentes do MPMS são prorrogadas; bolsa chega a R$ 2 mil
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Política
Depoimento de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS é considerado "de grande relevo"
TJMS mantém absolvição de dupla acusada de matar homem no 'tribunal do crime'
Justiça
TJMS mantém absolvição de dupla acusada de matar homem no 'tribunal do crime'
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Justiça reduz pena de homem que matou adolescente a pauladas em Campo Grande
Ministra Cármen Lúcia - Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE
Justiça
Com sessão extraordinária, TSE inicia Ano Judiciário de 2026 nesta segunda

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026