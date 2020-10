Acusado de matar a tia com 24 facadas é condenado a 8 anos de prisão

Ismael Lourival Alves dos Santos, 22 anos, que matou a tia, Ivelin Aparecida Alves dos Santos, 46 anos, a facadas em abril do ano passado, foi condenado a oito anos e sete meses de prisão. Ele foi julgado nesta quarta-feira (30) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Na época do crime, Ismael contou que matou a tia porque era "atormentado" por ela desde quando tinha 12 anos. Segundo o réu, Ivelin tinha um temperamento difícil, era muito agressiva e durante as brigas costumava arremessar sapatos e pratos de comida contra os sobrinhos.

Ainda de acordo com o réu, no dia do crime ele e a tia tiveram uma discussão. Ela teria ameaçado colocar veneno na comida do sobrinho e, durante a briga, acabou morta com 24 facadas. Horas após o assassinato, Ismael se apresentou à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ele foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Mas nesta quarta-feira essa qualificadora foi afastada pelos jurados.

A pena inicialmente foi definida em 16 anos de reclusão, mas acabou reduzida por conta de três fatores: pela confissão de Ismael, por ele ter agido sob "violenta emoção” e pela semi-imputabilidade. Com isso, a pena caiu para oito anos e sete meses de reclusão em regime fechado.

