AO VIVO: Julgamento dos acusados pelo assassinato de Marielle Franco

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, enfrentarão júri popular nesta quarta-feira, 30. O crime ocorreu há mais de seis anos e é um dos mais emblemáticos do Brasil.

Os réus estão detidos em unidades prisionais fora do estado do Rio de Janeiro e participarão do julgamento por videoconferência. O processo deve durar mais de um dia e contará com o depoimento de nove testemunhas, além dos próprios réus e dos advogados de defesa.

Ronnie Lessa é acusado de ser o autor dos disparos que mataram Marielle Franco, enquanto Élcio Queiroz é apontado como o motorista do carro utilizado na execução. Ambos estão presos desde 2019.

