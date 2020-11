Assassino de motorista de aplicativo é condenado a 18 anos de prisão

Assassino do motorista de aplicativo Rafael Baron, 24 anos, Igor César de Lima Oliveira, 24 anos, foi condenado a 18 anos de prisão, nesta terça-feira (17). A sentença foi proferida há pouco, pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O julgamento de Igor foi realizado 1 ano e 6 meses após o crime. Rafael foi morto a tiros, na noite do dia 13 de maio de 2019 e, segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos teria ficado com ciúmes, somente porque o rapaz conversava com a esposa do suspeito durante o trajeto, chegando a fazer três perguntas a mulher. Na época, manifestações chegaram a ser feitas pedindo justiça por Rafael.

A decisão do juiz levou em consideração o que ficou definido pelo Conselho de Sentença, que decidiu por todas as teses da defesa e condenar Igor por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo.

Pelo homicídio, Igor foi condenado a 15 anos de prisão, levando em consideração a pena mínima, de 12 anos, e as duas qualificadoras. Já por porte ilegal de arma, foi condenado a 3 anos, totalizando 18 anos de prisão em regime fechado.

Deixe seu Comentário

Leia Também