Manifestação cobrará celeridade no julgamento do caso de Rafael Baron

A assassinato do motorista de aplicativo Rafael Baron fará um ano na próxima quarta-feira (13). Afim de cobrar celeridade do julgamento do assassino confesso, Igor Cesar de Lima Oliveira, a UMA (União dos Motoristas de Aplicativos de Campo Grande) decidiu usar a data para promover um manifesto no Altos da Avenida Afonso Pena.

Segundo a Associação, o objetivo do ato, que ocorrerá às 9h, é para que segundo eles, “o caso não caia no esquecimento”. “Além disso, nosso grupo irá cobrar do Poder Judiciário para o julgamento do acusado ocorra o quanto antes. Pedir mais segurança e mostrar que a categoria está vigilante”, explicou a nota.

O evento vai contar com a presença de Karinne Pereira Baron, esposa do Rafael.

Acusado se entrega



O acusado de matar o trabalhador, Igor Cesar de Lima Oliveira, se entregou à polícia no último no dia 16 de maio de 2019, três dias após cometer o assassinato. Em depoimento, Igor alegou ter “perdido a cabeça” depois que Rafael puxou conversa com sua esposa.

O acusado disse ainda que o motorista disse para ela que “este friozinho estaria bom para fazer um amor gostosinho”. O assassino confesso disse que estava escondido em um matagal desde quando o crime aconteceu e decidiu entrar em contato com os advogados e se entregar. Ele disse estar arrependido pelo crime.

Relembre



Rafael Baron morreu após levar dois tiros depois de deixar o casal em condomínio residencial no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, no dia 13 de maio de 2019. Segundo informações da polícia, Igor executou Rafael por ter feito três perguntas a sua esposa. Dois disparos foram executados e atingiram o pescoço e o braço da vítima, que morreu no local.

