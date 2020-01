Briga entre advogado e piloto agora tem ação de afastamento do condomínio

Oito dias depois da briga entre Munir Jorge e Jonas Mongenot, que culminou na prisão do piloto que destruiu o apartamento do advogado, apenas dois andares separam os dois que moram na mesma torre do Condomínio Jardins do Jatobá.

Jonas foi preso e a família pagou fiança de R$ 40 mil para sua soltura. Na terça-feira (7), ele deixou o Instituto Penal e foi direto para seu apartamento. O clima no local, segundo o advogado de defesa do condomínio, Christopher Scapinelli, é de insegurança. “Foi uma situação que ninguém esperava”, afirmou em entrevista ao JD1 Notícias.

Scapinelli ressaltou que não houve omissão do condomínio no dia da briga. “Os seguranças apartaram a primeira briga. O Munir então subiu para o seu apartamento e o Jonas saiu do local”, relatou. Já segundo fato, que se trata da destruição do apartamento, o advogado disse que os seguranças não puderam impedir já que “não se espera que um morador invada o apartamento do vizinho”.

Na sexta-feira (3), aproximadamente 53 moradores que participaram de uma assembléia para decidir sobre o afastamento de Jonas e sua família das dependências do condomínio. Por unanimidade, os condôminos votaram a favor e o piloto pode ser impedido de morar no local. A ação para o afastamento e, também, multa de aproximadamente R$ 13 mil, contra Jonas será protocolada ainda nesta quarta-feira (8), no Fórum de Campo Grande.

