Candidato Ãºnico, RomÃ£o Milhan Jr. Ã© eleito Procurador-Geral do MP

O promotor Romão Avila Milhan Junior foi eleito Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024-2026, pelos Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele recebeu 216 votos, de um total de 219 eleitores, alcançando 98,63% de aprovação da classe.

Os eleitores votarem ontem, sexta-feira (22), por meio eletrônico através do site oficial da instituição. Além disso, apenas Ramão estava concorrendo ao pleito.

A lista com um único nome, o de Romão Avila Milhan Junior já eleito internamente no MP, será entregue ao governador Eduardo Riedel, que tem prazo de 15 dias para nomear o novo PGJ.

Para o JD1, Romão afirmou que irá dar declarações a respeito da sua vitória, apenas após a nomeação feita pelo governador do estado. Uma vez que precisa 'esperar o segundo ato'.

