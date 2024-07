Caso Nego Di: Justiça do RS nega pedido de liberdade condicional

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Nego Di. A defesa do influenciador fez a solicitação para tentar a liberdade condicional, visto que ele está preso desde 14 de julho deste ano, por crimes de estelionato.

Segundo a juíza Patrícia Pereira Krebs Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, a defesa do humorista não apresentou novos argumentos capazes de alterar a situação de detenção decretada pela Justiça. Nego Di ainda é investigado por lavagem de dinheiro, rifa eletrônica e fraude tributária.

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o habeas corpus da defesa de Nego Di, que pedia a liberdade do influencer e humorista. Ele está preso preventivamente em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desde domingo (14/7), por suspeita de estelionato.

Segundo a investigação policial, em 2022, Nego Di, junto de um sócio, abriu uma loja online que vendeu produtos que nunca foram entregues. O prejuízo às vítimas é estimado pelas autoridades policiais em R$ 5 milhões. O parceiro de negócios está foragido.

Em nota, segundo o g1, a defesa do humorista afirma que “mantém a confiança de que o Poder Judiciário verificará a desnecessidade da prisão preventiva neste momento, considerando os fatos e as circunstâncias do caso”. A defesa não quis detalhar, no entanto, que argumentos usou para tentar obter a liberdade do influencer.

De acordo com a Justiça, a prisão foi mantida com base em argumentos do MP: risco de fuga e porque Nego Di seguiria cometendo crimes.

Com informações do Metrópoles

