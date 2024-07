Influenciador Nego Di é preso por golpe de R$ 5 milhões

Vinícius Santos com informações do g1

O influenciador digital e humorista Dilson Alves da Silva Neto, o 'Nego Di', foi preso em Santa Catarina no domingo (14) por suspeita de envolvimento em um esquema de golpe que teria causado um prejuízo de R$ 5 milhões aos clientes. Este não é o primeiro problema de Nego Di, pois ele já havia sido alvo de uma operação policial na sexta-feira (12) por suspeita de lavagem de dinheiro.

As autoridades, gaúchas, informaram que Nego Di foi detido em decorrência de uma investigação sobre o crime de estelionato, que está relacionado a uma empresa de sua propriedade. De acordo com as acusações, a empresa vendeu, mas não entregou, produtos em 2022.

Nego Di é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário. No entanto, os clientes nunca receberam os produtos que compraram. A investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul aponta que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a Nego Di no período em questão, em 2022, ultrapassa R$ 5 milhões.

