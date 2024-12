Caso Sophia: Christian chora ao falar sobre Sophia, 'ela me chamava de pai'

Durante o julgamento de Christian Campoçano Leitheim, acusado pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, o réu respondeu às perguntas com evidente emoção, chegando a chorar em diversos momentos. Quando questionado pela defesa sobre sua relação com Sophia, ele afirmou que a criança o chamava de "pai". "Me apeguei muito com ela, sempre estava com ela e com o meu filho. Para mim, era como se os dois fossem meus filhos", disse Christian, visivelmente emocionado.

Ao ser indagado sobre sua responsabilidade no homicídio, agressões ou abuso sexual, Christian negou qualquer envolvimento, reafirmando que não assumiu a autoria do crime. Quando a advogada de defesa perguntou como ele se sentiu desde que soube da morte de Sophia, ele não conseguiu expressar seus sentimentos claramente, continuando a chorar.

O réu também foi questionado sobre a possibilidade de ter desejado a morte de Sophia, ao que respondeu veementemente que não. O juiz Aluízio Pereira dos Santos deu um intervalo após o depoimento de Christian, que foi encerrado naquele momento. A próxima fase do julgamento será dedicada aos debates entre a defesa e a acusação.

