Caso Sophia: 'Stephanie é uma vítima', diz testemunha durante julgamento

Após a pausa almoço, o julgamento de o julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos, foi retomado durante a tarde desta quarta-feira (4), em Campo Grande.

A sessão voltou com o depoimento da amiga de Stephanie, Hortência de Oliveira Brandão. Ela relembrou da separação da acusada com o pai da filha, Jean Carlos Ocampo.

“Depois que o Jean saiu de casa, já vi ela reclamar algumas vezes que ele não ia buscar a Sophia, ou quando ia demorava demais, e isso sempre abalou muito a Stephanie. A separação deles não foi fácil, era muita informação para ela, o término, o relacionamento dele com o padrinho da Sophia”, disse.

As duas então se afastaram bastante quando o relacionado da ré com Christian começou. Hortência chegou a mencionar a mudança comportamental da amiga, pois parecia sempre que ela tinha medo do companheiro.

Por ser amiga intima da vítima, o depoimento dela não chegou a ser tão demorado, passando logo para a segunda testemunha, o psicólogo forense, Felipe Martins, levado ao tribunal pela defesa de Stephanie para falar a respeito do laudo emitido por ele, que é ‘desacreditado’ pela população’.

Em sua pergunta, os advogados alegaram que a acusada foi vítima de dois relacionamentos abusivos, sendo o primeiro com Jean e o segundo com Christian, pedindo para o psicólogo explicar sobre o laudo da Síndrome de Estocolmo.

“O laudo indica que ela sofre de Síndrome de Estocolmo, Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Ansiedade Generalizada, além da possibilidade de Transtorno Depressivo Maior, decorrentes de um ciclo de violência doméstica perpetrado pelo seu parceiro”, disse Felipe.

Os laudos apontam que os transtornos afetaram as capacidades cognitivas e emocionais da sua paciente, paralisando-a e a incapacitando de proteger a filha, mesmo diante de sinais de agressão. “Laudo sugere que Stephanie é, na verdade, uma vítima, apontando também a omissão do Estado no caso, e recomenda tratamento de saúde mental para ela”, finalizou.

