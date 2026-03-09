CNJ faz parceria com operadora e envia SMS sobre combate à violência contra mulheres

Ao longo deste mês de março, conhecido como Mês das Mulheres, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), levará aos clientes da empresa alertas da campanha “Salve Ela”, com o envio de mensagens de conscientização voltadas ao combate à violência contra a mulher.

Na primeira etapa da campanha, 60,7 milhões de usuários receberam as mensagens, por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado em novembro. Dessa vez, as mensagens serão enviadas ao longo do mês, até que sejam atingidos todos os usuários da empresa.

O conteúdo das mensagens incentiva a denúncia de situações de violência e a mobilização social para o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, conforme estabelecido pelo Acordo de Cooperação Técnica n. 70/2025. O termo foi assinado, em novembro passado, pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e pelo diretor jurídico da operadora, Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira.

A ação lembra que, muitas vezes, a vítima não tem coragem de fazer a denúncia, mas amigos, familiares e vizinhos podem acionar o sistema e salvar uma vida. A ação acontece no âmbito da Resolução CNJ 254/2018, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário.

As próximas etapas da campanha acontecerão por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto, e do Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, em 10 de outubro.

Canais de denúncia

A iniciativa estimula também o acesso a outros canais oficiais de denúncia, como o 180, da Central de Atendimento à Mulher, e o redirecionamento do público ao portal “A Justiça por Todas Elas”, que reúne informações e serviços de acolhimento.

