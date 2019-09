Desembargador Sideni Pimentel, julgará HC de Jamil Name e filho

O desembargador Sideni Soncini Pimentel, que está no plantão do Tribunal de Justiça, já recebeu o pedido de habeas corpus dos empresários Jamil Name e Jamil Name filho.

Name é conhecido pelas boas relações que tem com o judiciário, mas poucos se arriscam a prever o resultado do pedido, protocolado na noite de ontem, pelo advogado Renê Siufi.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fizeram apelação semelhante em favor do advogado Alexandre Franzoloso, e Pimentel teria prometido analisar esse caso ainda no sábado, por se tratar de um advogado.

Caso

Jamil Name e seu filho Jamil Name Filho foram presos na sexta-feira (27), durante a Operação Ormetá deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Garras), em Campo Grande.

