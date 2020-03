Dinheiro de ações criminais em Três Lagoas será liberado para combate à coronavírus

A 1ª Vara de Três Lagoas decidiu ajudar no custeio de projetos de órgãos públicos ou organizações sem fins lucrativos que atuem com políticas públicas de saúde.

De acordo com publicação do edital, serão contempladas iniciativas que trabalham para coletar materiais, equipamentos e insumos ou desenvolvam ações necessárias ao combate ao novo Coronavírus.

Serão distribuídos recursos no limite de R$ 6.737 por entidade, que vieram do recolhimento de taxas como as de pena alternativa ou acordos. judiciais

Os projetos e documentação devem ser encaminhados, conforme edital, até 6 de abril, por meio do e-mail disponibilizado na publicação do órgão. O resultado final será divulgado em 27 do mesmo mês.





Deixe seu Comentário

Leia Também