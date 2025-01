Dono de tabacaria no Nova Lima, preso por vender bebidas a menores, é solto

Saiu da prisão neste domingo (19), o proprietário de uma tabacaria localizada na Rua Nhamundá, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, preso por vender bebidas alcoólicas e narguilé a menores de idade. A prisão aconteceu no sábado (18), durante uma operação da Polícia Militar da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), após denúncias de perturbação do sossego no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram adolescentes de 14 anos no estabelecimento. Um deles estava com um balde contendo Whisky Jack Daniel's, energético e gelo, que comprou por R$ 190. O outro comprou um copo de 700ml de Whisky com energético e gelo por R$ 30. Ambos confirmaram o uso de narguilé, adquirido no local por R$ 20.

O dono da tabacaria, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por fornecer produtos proibidos a menores. Ele afirmou à polícia que não costumava pedir documentos para realizar as vendas e não apresentou o alvará de funcionamento do estabelecimento. Moradores relataram que o local era conhecido por bloquear a rua e intimidar quem tentava reclamar.

Após o pagamento de fiança, o proprietário foi liberado no domingo (19), mas o valor da fiança não foi informado. A investigação segue em andamento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/Cepol).

