JD1TV: Dono de tabacaria do Nova Lima é preso por vender whisky com energético para menores

O dono de uma tabacaria localizada na Rua Nhamundá, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, acabou sendo preso por fornecer bebidas alcoólicas e narguilé à menores. O flagrante aconteceu durante a madrugada deste domingo (19), após uma ação da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de perturbação do sossego. Ao chegar, os militares encontraram a rua obstruída pelos frequentadores do estabelecimento.

Dois menores, de 14 anos, foram encontrados consumindo bebidas alcoólicas. Um deles estava com um balde com um kit de bebidas, sendo um Whisky Jack Daniel's, um energético e dois sacos de gelo para drink's. Quando questionado, ele contou que comprou o balde na tabacaria por R$ 190 direto com o proprietário.

Na delegacia, ele contou que além de beber fumou narguilé, que comprou no local por R$ 20. A outra adolescente contou que comprou um copo de 700ML de Whisky com energético e gelo, no valor de R$ 30.

As mães dos dois foram acionadas e acompanharam a entrega da ocorrência na delegacia. Para o policial, o dono da tabacaria disse que não tem o costume de pedir documentos para realizar as vendas no estabelecimento.

Ele também não chegou a apresentar o alvará de funcionamento do local.

A reportagem apurou ainda que além de bloquear a rua, os frequentadores intimidavam quem tentava reclamar. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

