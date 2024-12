Eleito presidente do TCE-MS, Kayatt aposta na transparência

Nesta quarta-feira (18), foi eleita, por unanimidade, a nova diretoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) para o biênio 2025/2026. A sessão foi conduzida pelo atual presidente, conselheiro Jerson Domingos.

A chapa única foi composta por Flávio Esgaib Kayatt, que assume a presidência, Jerson Domingos como vice-presidente e Márcio Monteiro como corregedor-geral. A nova gestão começará em fevereiro de 2025.

Em declaração à imprensa, Flávio Kayatt afirmou, “Temos a melhor mão de obra qualificada no Estado, e vamos dar suporte para as prefeituras.” Ele também ressaltou a importância de processos sem vícios, “Quero ver os prefeitos aqui dentro, que os funcionários e conselheiros deem um suporte para que os contratos e licitações já nasçam sem vícios.”

Kayatt também falou sobre a continuidade dos projetos sociais, como o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, e a utilização de ferramentas tecnológicas para apoiar a população. Em relação aos desgastes da imagem do TCE, devido a operações da Polícia Federal, ele destacou, “Eles têm direito à ampla defesa e o caso está com a Justiça. Vamos ter trabalho e transparência.”

Jerson Domingos, em seu discurso, ressaltou o trabalho conjunto realizado, “Se construímos uma projeção para o futuro, caberá a vossa excelência dar continuidade.” Ele também tranquilizou os servidores do tribunal.

Márcio Monteiro destacou o papel do TCE na orientação dos gestores, "o TCE tem quebrado a imagem de órgão punitivo e tem proporcionado uma melhor administração da coisa pública.”

A sessão contou com a presença do Procurador-Geral de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e dos membros do corpo deliberativo. Também foi definida a composição das Câmaras de Julgamento, ficando, a 1ª Câmara formada por Leandro Lobo, Osmar Jeronymo, Flávio Kayatt, 2ª Câmara, Márcio Monteiro, Patrícia Sarmento, Célio Lima de Oliveira.

