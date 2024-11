TCE-MS vai ter nova presidência a partir de fevereiro de 2025

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) passará por uma eleição em breve para definir o novo corpo diretivo, que assumirá os cargos no biênio 2025/2026. A eleição ocorrerá com um número "reduzido" de conselheiros, já que quatro membros estão afastados por decisão da Justiça e investigados por suspeitas de corrupção.

A atual diretoria, composta pelo presidente Jerson Domingos e pelo vice-presidente e ouvidor Flávio Esgaib Kayatt, teve o mandato prorrogado até 31 de janeiro de 2025. A prorrogação foi determinada pela Deliberação TCE-MS Nº 88, publicada no Diário Oficial Eletrônico nº 3914, em 28 de novembro de 2024. A eleição do novo corpo diretivo deve ocorrer ainda este ano, com a chapa sendo definida até 15 dias após a publicação do edital, previsto para ser publicado no Diário Oficial Eletrônico.

O conselheiro Flávio Kayatt, em entrevista ao JD1 Notícias, confirmou que, após discussões internas, foi definida a nova chapa, com ele assumindo a presidência, Gerson Domingos o cargo de vice-presidente e Márcio Monteiro como corregedor-geral. Devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os auditores fiscais, que atuam como conselheiros substitutos, não podem votar ou ser votados para os cargos, limitando a votação a Flávio Kayatt, Gerson Domingos e Márcio Monteiro.

Os conselheiros afastados, Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa, Ronaldo Chadid e Osmar Domingues Jeronymo, estão sendo substituídos por conselheiros substitutos: Leandro Lobo Ribeiro Pimentel (coordenador), Patrícia Sarmento dos Santos (subcoordenadora) e Célio Lima de Oliveira (conselheiro substituto).

