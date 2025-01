Ex-vereador do PT recua e encerra tentativa de cassar mandato de Jean Ferreira

O ex-vereador Ayrton de Araújo (PT) retirou a ação judicial que pedia a cassação do diploma do vereador Jean Felipe Morais Ferreira Barbosa, também do PT, eleito e empossado neste ano em Campo Grande. A iniciativa de Ayrton foi interpretada como uma disputa interna no partido.

A ação judicial havia sido fundamentada na desaprovação das contas de campanha de Jean Ferreira pela 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Contudo, antes que o vereador fosse oficialmente citado, Ayrton solicitou a desistência do processo.

Com base no pedido, o juiz Alexandre Antunes da Silva, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), homologou a desistência e decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito. Em sua decisão, o magistrado afirmou:

"Considerando que o requerente pediu expressamente a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte contrária, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 200 c/c art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, e extingo o processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, VIII, do CPC."

Ayrton não foi reeleito, mas segue na política

Nas eleições de 2024, Ayrton de Araújo não conseguiu se reeleger como vereador. Apesar disso, ele foi nomeado para integrar a equipe da vereadora Luíza Ribeiro, também do PT, na Câmara Municipal de Campo Grande.

