Fora do expediente, geólogo leva choque e Justiça do Trabalho nega direito à indenização

Um geólogo empregado de uma empresa de saneamento em Mato Grosso do Sul teve seu pedido de indenização negado pela Justiça do Trabalho. O valor da causa processual é de R$ 3,9 milhões, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24).

O trabalhador relatou ter sofrido um choque elétrico de grande intensidade, causando queimaduras de terceiro grau no braço direito e na região da costela. O acidente ocorreu no pátio da empresa, enquanto ele usava uma vara metálica para colher mangas de uma árvore.

Ele alegou que a empresa foi omissa e pediu reparação por danos morais e materiais. A empresa, por sua vez, afirmou que o acidente aconteceu fora do horário de trabalho, em momento de lazer, acompanhado da esposa e de duas crianças.

Imagens do sistema de segurança mostraram que ele já havia encerrado o expediente e retornou apenas para entregar o carro da empresa após uma viagem a serviço. O choque ocorreu quando ele se desequilibrou e tocou acidentalmente os cabos elétricos com a vara.

O laudo pericial confirmou que a rede elétrica estava instalada conforme normas da concessionária, sem necessidade de sinalização. O juiz de primeira instância, Antônio Arraes Branco Avelino, entendeu que o acidente resultou de ato imprudente do próprio trabalhador e não de falha da empresa.

O desembargador Márcio Vasques Thibau de Almeida, relator do processo, manteve a decisão, destacando que o acidente não tem relação com o contrato de trabalho, pois o empregado agiu por vontade própria e realizava atividade pessoal, sem vínculo com suas funções profissionais.

Dessa forma, o Tribunal manteve a negativa de indenização. Agora, o processo segue para o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de recurso de revista.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também