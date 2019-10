Gaeco cumpre mandados em operação que investiga compras de sentenças

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou nesta sexta-feira (18) a Operação Espada da Justiça, que tem como alvo principal o juiz afastado Aldo Ferreira da Silva Júnior, da 5ª Vara de Famílias e Sucessões de Campo Grande, afastado desde novembro de 2018.

De acordo com a assessoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), apura eventuais delitos de corrupção e associação criminosa, supostamente praticados em autos de inventário, durante o período em que o magistrado era titular da vara.

Além do magistrado, advogados também foram alvo da operação. A Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas (CDA), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), acompanhou a ação do GAECO.

“A OAB/MS acompanha os limites de atuação do advogado e caso ele esteja envolvido na irregularidade será aberto procedimento ético-disciplinar. A Seccional reafirma seu compromisso de combate à corrupção, obedecendo sempre o contraditório e a ampla defesa”, informou em nota.

Os mandados foram cumpridos, também, em Aquidauana e Rochedo.

