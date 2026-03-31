Homem é condenado a 24 anos por tentar matar companheira a facadas em MS

José Ricardo Alexandre, de 37 anos, foi condenado a 24 anos, 2 meses e 10 dias de prisão por tentar matar a companheira a facadas em Rio Brilhante. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a denúncia, o réu tinha histórico de agressões e ameaças e atacou a vítima em março de 2025, após ingerir bebida alcoólica. Ele desferiu ao menos seis golpes de faca enquanto a mulher estava sentada e sem possibilidade de defesa.

A vítima sofreu perfurações no tórax e no pulmão e precisou de atendimento emergencial em Campo Grande. O crime só não foi consumado porque vizinhos intervieram e acionaram socorro imediato.

Durante o julgamento, realizado em março de 2026, o MPMS sustentou que o ataque foi motivado por razão fútil e cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os jurados acolheram integralmente a tese e reconheceram a tentativa de feminicídio.

Além da pena em regime fechado, a Justiça determinou o pagamento de R$ 10 mil por danos morais à vítima.

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