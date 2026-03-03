Homem que matou o padrasto a facadas em Campo Grande enfrenta jÃºri popular

Acontece nesta terça-feira (3) o júri popular de Leonardo de Andrade, 30 anos, acusado de matar o padrasto, Eliseu dos Santos, 39 anos, em Campo Grande. O crime ocorreu em 11 de agosto de 2025, no bairro Jardim Los Angeles, e a vítima morreu em decorrência de golpes de faca.

Conforme dados processuais, o crime ocorreu após a vítima, Eliseu dos Santos, ter solicitado manter relações sexuais com uma mulher, que recusou o pedido por motivos de saúde. Diante da negativa, Eliseu desferiu um soco no braço direito da mulher.

Em reação, Leonardo de Andrade questionou a vítima pelo ataque à sua mãe, apoderou-se de uma faca de cozinha e golpeou Eliseu nas regiões abdominal e torácica. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa, onde permaneceu internada até o dia 14 de agosto de 2025, quando veio a óbito.

As investigações concluíram que a morte de Eliseu ocorreu em decorrência da ação de Leonardo, motivada pelo soco desferido contra sua mãe. O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, e o desfecho do caso deve ser divulgado ainda hoje, após análise do conselho de sentença.

