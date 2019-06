Incluindo figuras políticas, lista de testemunhas do "caso cheque" chama a atenção

Rauster Campitelli, com informações do Correio do MS

Acusado de participação em esquema de corrupção, o prefeito Arlei Silva Barbosa (MDB) enviou sua defesa escrita à Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul na segunda-feira (10), e o rol de testemunhas apresentado pelo escritório contratado está chamando a atenção por conter nomes de personalidades conhecidas no estado. O caso em questão envolve um empresário da cidade, que afirma ter sido usado por um servidor da prefeitura para descontar um cheque no valor de R$ 6.168, emitido pelo órgão em agosto de 2017.

De lá para cá, Francelino Ruis Machado, que é dono de uma prestadora de serviços de manutenção, tem cobrado um parecer do Ministério Público e da Câmara de Vereadores do município sobre o caso. Em sessão ordinária, na terça-feira (11), o vereador Renilson Cezar (MDB) esclareceu que a comissão está com seus trâmites em andamento.

Mas o está chamando a atenção mesmo é a lista de testemunhas, apresentada pelo escritório de defesa do prefeito Arlei, o escritório Puccinelli & Philbois Advogados Associados S/S. A lista com dez nomes arrolados como testemunhas inclui figuras políticas de Mato Grosso do Sul, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o deputado estadual Renato Câmara. Todas as testemunhas arroladas terão que ser ouvidas pela Comissão Especial Processante.

Conforme a assessoria do deputado Renato Câmara, ele não tem conhecimento do assunto e ficou muito surpreso por saber pela imprensa que seu nome estava vinculado como testemunha numa oitiva ao qual nem sabe do que se trata. Ele disse ainda que tomará medidas para apurar as informações.

