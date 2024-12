Indenização de R$ 1,3 milhão é acordada para vítimas da barragem Nasa Park

Vinícius Santos com informações do MPMS

Em reunião realizada nesta quarta-feira (11), as vítimas do rompimento da barragem Nasa Park, em Jaraguari, chegaram a um acordo com os responsáveis pelo empreendimento. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor), intermediou as negociações, buscando uma solução para os danos causados pela ruptura da barragem, ocorrida em 20 de agosto de 2024.

Acordo

- Indenizações : Das 11 vítimas presentes nas negociações, sete tiveram seus pedidos de indenização integralmente aceitos. Para as outras vítimas, foi apresentada uma contraproposta que será analisada por elas.

: Das 11 vítimas presentes nas negociações, sete tiveram seus pedidos de indenização integralmente aceitos. Para as outras vítimas, foi apresentada uma contraproposta que será analisada por elas. - Recuperação Ambiental : Foi apresentado um projeto de recuperação da área afetada, incluindo margens do rio e mata ciliar, com acompanhamento do Imasul.

: Foi apresentado um projeto de recuperação da área afetada, incluindo margens do rio e mata ciliar, com acompanhamento do Imasul. - Segurança: Já foi solicitado o licenciamento para a recuperação da barragem e do loteamento, conforme exigências legais.

O valor total da indenização discutido até o momento é de R$ 1,305 milhão, exceto para uma vítima que terá os danos avaliados separadamente. As vítimas que não aceitarem a proposta terão o valor depositado em juízo, podendo recorrer a ações individuais.

O MPMS também avaliará os danos ambientais não recuperáveis e, se necessário, tomará medidas legais adicionais.

