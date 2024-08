Obras na BR-163, danificada rompimento da barragem do Nasa, pode terminar nos próximos dias

O trecho, localizado entre os kms 500 e 501, da BR-163 em Jaraguari, que foi destruído após o rompimento da barragem que segurava a represa do condomínio de luxo Nasa Park, poderá ser liberado antes do prazo previsto.

Por meio de nota, a CCR MSVia, informou que a obra de recuperação está funcionando em ritmo acelerado, sendo que este momento as equipes estão finalizando os trabalhos de aterramento para, em seguida, iniciar o processo de pavimentação da pista.

De acordo com o gerente de engenharia da CCR MSVia, Marcus Vinícius Pereira, uma força-tarefa foi mobilizada para agilizar as obras. “Aumentamos nosso efetivo, ultrapassando a marca de 100 colaboradores atuando nas intervenções. Por dia, recebemos mais de 80 carretas carregadas com pedras, que garantem a execução do aterro. Assim, conseguimos adiantar os trabalhos e poderemos iniciar brevemente os serviços de reconstrução do pavimento”, pontua.

Ao todo, a empresa movimenta mais de 50 equipamentos essenciais para a obra, incluindo escavadeiras, caminhões, rolos compactadores e tratores de esteira. Até o final das atividades, estima-se utilização de 16 mil toneladas de pedras, 400 toneladas de asfalto, 1.000 metros de defensas metálicas, além de instalação de novo sistema de drenagem.

Orientações - A Concessionária alerta aos motoristas que, enquanto houver intervenções na pista, o trecho continuará com fluxo em sistema ‘pare e siga’. Dessa forma, o local apresenta lentidão de tráfego, principalmente em horários de pico.

Para minimizar os impactos do tempo de espera na rodovia durante as operações de “pare e siga”, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), por meio de sua Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, indica aos motoristas possíveis rotas alternativas.

Uma das opções é o desvio através do anel viário entre a BR-163/MS e a MS-010 (rodovia pavimentada até Rochedinho) e posterior acesso a MS-244. Outra escolha indicada é o desvio entre a BR-163/MS e a MS-080 e posterior acesso a MS-430, seguindo até a cidade de São Gabriel do Oeste. Por fim, existe, ainda, a alternativa de desvio através do anel viário entre a BR-163/MS e a MS-080, e posterior acesso a BR-419, rumo a cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

O aviso aos motoristas sobre a interdição parcial está sendo feito por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis Fixos e Móveis dispostos ao longo da rodovia, Praças de Pedágio, e pelas equipes de operação na pista.

Vale ressaltar que é importante os motoristas programarem seus trajetos de forma a evitar imprevistos por conta de eventuais lentidões que podem ocorrer no trecho em obra. Além disso, é fundamental que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação do local, respeitem a sinalização e tenham cuidado com a presença das equipes nas imediações da pista.

Outras dúvidas podem ser sanadas pelo Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e via WhatsApp.

