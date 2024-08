Após rompimento de barragem, congestionamento na BR-163 causa transtornos para motoristas

Nesta segunda-feira (26), que marca o aniversário de Campo Grande, os campo-grandenses aproveitaram o feriado para visitar cidades vizinhas. Contudo, muitos enfrentaram problemas na BR-163, onde foi afetado pelo rompimento de uma barragem na última terça-feira (20), na altura do km 500.

Sérgio Maidana, que visitou familiares em Bandeirantes, distante 69,8 km de Campo Grande, relatou que sua viagem levou 2h20 a mais do que o previsto devido ao congestionamento. Ao JD1, Sérgio contou que a fila de carros começava antes da ponte do Córrego Botas.

Ele observou que a única fiscalização no local era a realizada pelos funcionários da concessionária CCR MSVia, responsável pela BR-163, e que a Polícia Rodoviária Federal não estava presente. Isso fez com que muitos motoristas fizessem fila dupla e entrassem na frente de outros, aumentando o tempo de espera.

"Mal feito, mal organizado", disse Sérgio. Embora a fila em direção à entrada de Campo Grande fosse menor, o tráfego estava mais fluido nessa direção devido ao maior número de funcionários atendendo os motoristas. A CCR MSVia, até o momento da publicação da matéria, não respondeu ao contato do JD1.

No entanto, Sérgio notou que as obras de reparo no trecho afetado estão avançando. Na última sexta-feira (23), a concessionária informou que a recuperação do trecho está em andamento e a liberação total da pista está prevista para a primeira semana de setembro.

