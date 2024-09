JD1TV - "Resposta da Sociedade", diz juiz Aluízio após condenações no caso "Playboy da Mansão"

O julgamento do assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", foi encerrado na madrugada desta quinta-feira (19). Este julgamento, o maior da história da Justiça em Mato Grosso do Sul, foi conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

Em declaração ao JD1 Notícias, por volta das 2h15, o juiz afirmou: “É cansativo para todos os operadores de direito. Só tenho a dizer que foi uma página virada. Não tem mais nada a ser julgado [homicídios investigados no âmbito da Operação Omertà]. O resultado foi bom e as respostas foram boas. Teve crime, mas também teve motivo."

Durante os trabalhos, o juiz Aluízio recebeu elogios pela condução ordenada e pacífica do julgamento. A decisão final resultou na condenação de Jamil Name Filho, o Jamilzinho, a mais 15 anos de prisão, sendo considerado o mandante do crime. Marcelo Rios foi condenado a 15 anos em regime fechado, e Rafael Antunes, a 2,5 anos em regime aberto. O quarto réu, o policial federal Everaldo Monteiro de Assis, recebeu uma pena de 8 anos e 4 meses.

Assista à avaliação do magistrado sobre o júri:

