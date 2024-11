Juiz manda 'Marquinho' a júri popular por matar desafeto com pedaços de concreto

O juiz Aluizio Pereira dos Santos decidiu pronunciar Marcos Venícius Moreira Molina, conhecido como "Marquinho", para julgamento no Tribunal do Júri. Ele é acusado pelo homicídio de Alex Biadaszkiewcz, encontrado morto em um imóvel abandonado na Rua da Península, esquina com a Rua Marambáia, em Campo Grande, no dia 22 de dezembro de 2022.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Marcos e Adryan Júnior Balbino dos Santos, que também era suspeito do crime, agrediram Alex com golpes de pedaços de concreto, socos e chutes, resultando em sua morte. O motivo do crime seria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A acusação aponta ainda que as agressões foram cruéis, já que a vítima, ferida e debilitada, não teve condições de defesa, enquanto os agressores estavam em superioridade numérica.

A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo necroscópico, que apontou a causa da morte como "traumatismo cranioencefálico/traumaraquimedular por ação contundente". Marcos Venícius confessou parcialmente o crime durante a investigação, detalhando as agressões que cometeram contra a vítima, incluindo o uso de pedras e outros objetos contundentes.

Apesar de ter negado sua participação durante o processo judicial, os indícios apresentados foram suficientes para que o juiz determinasse sua pronúncia. A decisão também manteve a prisão preventiva de Marcos Venícius.

Agora, a defesa e acusação terão oportunidade de se manifestar sobre os próximos passos do processo, incluindo quais objetos de crime poderão ser utilizados durante o julgamento. Adryan Júnior Balbino dos Santos, que também era acusado no caso, foi morto por execução, o que levou à extinção de sua parte no processo.

