Juíza determina internação de suposto líder do PCC em clínica particular

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

O encaminhamento de um suposto líder de facção criminosa - preso na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero - a uma clínica particular para tratamento médico, está movimentando agentes especiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e agentes do GEO (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Nacional, na fronteira com o Mato Grosso do Sul.

Após solicitação da defesa, o brasileiro David Timóteo Ferreira, será transferido a uma clínica particular da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, onde a juíza Librada Perlata acatou ontem (20) o pedido dos advogados Nestor Echeverria e Greco Mereles. Eles manifestaram que o interno brasileiro necessitava de tratamento médico, então a juíza decidiu pela internação do mesmo por 15 dias em uma unidade particular, ordenando que agentes da Senad e do GEO realizem a custodia.

A situação causou indignação entre as autoridades da fronteira, que consideram David Timóteo Ferreira um perigoso integrante do grupo criminoso PCC (Primeiro Comando da Capital). No mês anterior, ele havia solicitado uma audiência com a juíza, quando os serviços de inteligência detectaram que o mesmo seria resgatado durante a sua transferência ao Tribunal de Justiça.

Librada Perlata decidiu realizar a audiência por vídeo conferência, ao que o advogado Nestor Echeverria teria manifestado não poder estar presente em razão de uma viagem. Posteriormente, o advogado solicitou a prisão domiciliária de David Timóteo, que foi negada pela justiça. Desde então, o advogado tem tentado vários meios de retirar o brasileiro do interior do sistema prisional do Paraguai, onde solicitou atendimento médico em uma clínica particular de Pedro Juan Caballero.

Após o pedido, organismos de segurança manifestaram que David Timóteo poderia, com esta medida, aproveitar para fugir do país, já que a clínica se encontra a poucos metros da divisa com Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também