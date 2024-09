Julgamento do caso Playboy da Mansão avança e Jamilzinho pode ser ouvido hoje

No segundo dia do julgamento da Operação Omertà, realizado nesta terça-feira (17), o Tribunal do Júri de Campo Grande (MS) continua a ouvir depoimentos de testemunhas de defesa. O julgamento é conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Os réus do caso, Jamil Name Filho (participando por videoconferência), Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes, são acusados do assassinato de Marcel Costa Hernandez Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão". Juanil Miranda Lima, acusado de efetuar os disparos contra a vítima, está foragido e seu processo foi desmembrado.

O advogado de defesa de Jamil Name Filho, Pedro Paulo Sperb Wanderley, adiantou pela manhã, em entrevista à imprensa, que o julgamento está avançado e pode terminar na quarta-feira (18). Durante o período da tarde de hoje, pode ser que Jamil Name Filho seja ouvido.

Já foram ouvidas testemunhas de defesa para Marcelo Rios e Everaldo Monteiro de Assis. As testemunhas de Everaldo, agentes da Polícia Federal, destacaram seu trabalho na polícia, mas não entraram no mérito da acusação. Já o depoimento de Eliane Benites Batalha dos Santos, ex-esposa de Marcelo Rios, durou um tempo considerável.

Após a oitiva das testemunhas, os réus serão interrogados sobre os fatos. Eles podem responder às perguntas ou optar por permanecer em silêncio. A avaliação das informações ficará a cargo dos jurados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também