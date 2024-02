Júri condena um e absolve outro por homicídio em tabacaria no bairro Moreninha

Saiba Mais Polícia Confusão em tabacaria da Moreninha termina em morte

A Justiça de Campo Grande, em julgamento popular na terça-feira (20), condenou Henrique da Silva Bernardo, 26 anos, pelo homicídio a tiros de Erick Vinicius Leite Messias, 18 anos, ocorrido na madrugada de 23 de agosto de 2019, na Tabacaria Diamond, localizada no bairro Moreninha II. Geovane Cardoso Dias, também julgado, foi apontado por supostamente emprestar uma arma de fogo a Henrique.

O conselho de sentença absolveu Geovane Cardoso Dias do crime de homicídio doloso qualificado. Já em relação a Henrique, reconheceu a materialidade e autoria do homicídio doloso, afastando a qualificadora do motivo fútil. Henrique foi absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo condenado conforme o artigo 121, caput, do Código Penal, em relação à vítima Erick Vinicius Leite Messias.

O juiz presidente do 1º Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete, determinou uma pena de seis anos de reclusão para Henrique da Silva Bernardo, com regime inicial de cumprimento no semiaberto. O magistrado manteve Henrique preso preventivamente, alegando a presença dos fundamentos que justificam a prisão cautelar.

Geovane Cardoso Dias segue em liberdade, enquanto Henrique da Silva Bernardo iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. A decisão ainda pode ser objeto de recurso.

