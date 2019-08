Confusão em tabacaria da Moreninha termina em morte

O jovem Erick Vinicius Leite Messias, 18 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (23), atingido por um tiro no peito, durante uma confusão na Tabacaria Diamond, no bairro Moreninha II.

A guarnição da Polícia Militar chegou ao local de início para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego na Tabacaria ao chegarem no local, a equipe foi informada por populares e clientes da tabacaria, que uma pessoa havia sido atingida por disparo de arma de fogo e que teria sido socorrida pelo proprietário da tabacaria para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moreninha.

De acordo com o Boletim de Ocorrência o autor dos disparos que ele estava em uma motocicleta é conhecido como Henrique ¨Neguinho¨, que após uma briga com Erick, saiu do local, retornando com uma arma em punho e efetuou dois disparo acertando o tórax da vítima

Os policiais fizeram buscas nas imediações e descobriram onde Neguinho mora, mas não localizaram o autor nesse endereço.

Segundo informações da polícia Erick já chegou na UPA sem vida. A guarnição tentou localizar o proprietário da tacaria que socorreu a vitima, mas ele não retornou para a tabacaria.

O local não possui câmeras de segurança. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

