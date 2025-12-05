Menu
Justiça

Justiça absolve acusado de matar o pai a facadas e aplica internação por tempo indeterminado

Perito judicial confirma esquizofrenia paranoide e inimputabilidade do réu; destaca ainda que ele apresenta alto risco de violência

05 dezembro 2025 - 11h54Vinícius Santos
Filho e pai - Filho e pai -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sahu Abel Heyn, 35 anos, acusado de matar o pai, Hugo Abel Heyn, 59 anos, a facadas, em Campo Grande, foi considerado inimputável pela Justiça e absolvido de forma imprópria. A decisão foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O crime aconteceu no dia 26 de junho deste ano, em uma residência no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian. Após o ocorrido, Sahu foi preso e submetido a exame de insanidade, que constatou esquizofrenia paranoide, com atividade alucinatório-delirante de natureza mística e persecutória, além de descontrole de impulsos agressivos (CID-10: F.20.0).

De acordo com a sentença, considerando a inimputabilidade do acusado, foi aplicada a medida de internação por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 ano. A internação perdurará até que nova perícia médica comprove a cessação de sua periculosidade. 

Segundo a legislação brasileira, Sahu está isento de pena, já que, no momento do crime, em virtude da doença mental, era incapaz de entender o caráter criminoso do ato e de se comportar de acordo com tal entendimento.

Confissão e relato de abusos

Durante o andamento processual, o réu confessou ter desferido os golpes de faca contra o pai. Ao passar pelo perito, Sahu relatou:

“Eu fiquei descontrolado emocionalmente com meu pai, que me estuprava enquanto eu dormia. Eu tava com muita raiva sobre os fatos.”

A sentença que absolveu o réu foi corroborada pelo parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que reconheceu a inimputabilidade do acusado diante das evidências médicas e dos relatos apresentados.

