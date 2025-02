Justiça exige devolução de R$ 27 mil de candidato a vereador em Campo Grande

A Justiça Eleitoral desaprovou as contas de Eliezer Molas Rodrigues (União), candidato a vereador em Campo Grande nas eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 27.815,57 ao Tesouro Nacional. O valor refere-se a despesas realizadas de forma irregular durante a campanha.

De acordo com a sentença assinada pelo juiz Albino Coimbra Neto, foram encontradas diversas irregularidades na prestação de contas do candidato, incluindo a falta de documentação bancária definitiva, omissão de despesas, e inconsistências nos gastos com combustíveis e impulsionamento de conteúdo. A análise também identificou despesas com pessoal sem a devida comprovação de contrato e valores não explicados, como no caso do impulsionamento de R$ 149,37.

A decisão foi fundamentada nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que exigem a correta prestação de contas para garantir a transparência nas campanhas. Eliezer Molas foi intimado, mas não apresentou justificativas nem documentos adicionais para regularizar as irregularidades apontadas.

O candidato tem um prazo de cinco dias para efetuar o pagamento da quantia determinada por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), sob pena de cobrança judicial. Além disso, a desaprovação será registrada no cadastro eleitoral do candidato.

