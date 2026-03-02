As duas unidades móveis da Justiça Itinerante seguem neste mês de março nas ruas de Campo Grande. Os atendimentos jurídicos tem início às 7h e vão até às 11h30, de segunda a quinta-feira, sempre em dois endereços diferentes a cada dia.

As pessoas podem procurar o atendimento itinerante para providenciar divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em casamento, reconhecimento de paternidade, entre outros casos.



Confira os pontos ao longo das semanas abaixo:



Segunda (2/03)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA



Terça-feira (3/03)

Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco



Quarta-feira (4/03)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida



Quinta-feira (5/03)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente



Para mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante, ligue nos telefones 3314-5503 e 3314-5510, o horário de funcionamento é das 12h às 19h.

Informações também podem ser obtidas na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m