As duas unidades móveis da Justiça Itinerante seguem neste mês de março nas ruas de Campo Grande. Os atendimentos jurídicos tem início às 7h e vão até às 11h30, de segunda a quinta-feira, sempre em dois endereços diferentes a cada dia.
As pessoas podem procurar o atendimento itinerante para providenciar divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em casamento, reconhecimento de paternidade, entre outros casos.
Confira os pontos ao longo das semanas abaixo:
Segunda (2/03)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA
Terça-feira (3/03)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco
Quarta-feira (4/03)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José
Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida
Quinta-feira (5/03)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente
Para mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante, ligue nos telefones 3314-5503 e 3314-5510, o horário de funcionamento é das 12h às 19h.
Informações também podem ser obtidas na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino