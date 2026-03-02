Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
JustiÃ§a

JustiÃ§a Itinerante leva serviÃ§os jurÃ­dicos a diferentes regiÃµes da Capital

Os serviÃ§os incluem conversÃ£o de uniÃ£o estÃ¡vel em casamento e aÃ§Ãµes de alimentos

02 marÃ§o 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

As duas unidades móveis da Justiça Itinerante seguem neste mês de março nas ruas de Campo Grande. Os atendimentos jurídicos tem início às 7h e vão até às 11h30, de segunda a quinta-feira, sempre em dois endereços diferentes a cada dia.
As pessoas podem procurar o atendimento itinerante para providenciar divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em casamento, reconhecimento de paternidade, entre outros casos.

Confira os pontos ao longo das semanas abaixo:

Segunda (2/03)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (3/03)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 

Quarta-feira (4/03)
Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José 
Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida

Quinta-feira (5/03)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente

Para mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante, ligue nos telefones 3314-5503 e 3314-5510, o horário de funcionamento é das 12h às 19h.
Informações também podem ser obtidas na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Parada da Cidadania LGBTQIA+ - Foto: Ilustrativa / FCMS
Cidade
MPMS investiga se Ã³rgÃ£os pÃºblicos estÃ£o aplicando o FormulÃ¡rio RogÃ©ria em Campo Grande
Cachorrinho e agulha - Foto: Ilustrativa / Freepik
PolÃ­cia
Promotor manda Conselho de Medicina VeterinÃ¡ria auditar CCZ apÃ³s denÃºncia de 'extermÃ­nio'
Fórum de Campo Grande
JustiÃ§a
Mulher Ã© condenada apÃ³s arrecadar R$ 412 mil com golpes de doenÃ§as, mortes e crianÃ§as fictÃ­cias
Mulher é condenada por golpe de R$ 412 mil inspirado em livro em Campo Grande
JustiÃ§a
Mulher Ã© condenada por golpe de R$ 412 mil inspirado em livro em Campo Grande
Homem é condenado a 4 anos por lesão corporal grave contra mulher em Chapadão do Sul
JustiÃ§a
Homem Ã© condenado a 4 anos por lesÃ£o corporal grave contra mulher em ChapadÃ£o do Sul
Fórum de Caarapó
JustiÃ§a
Homem Ã© condenado a 18 anos por homicÃ­dio qualificado em CaarapÃ³
carteira de trabalho
JustiÃ§a
JustiÃ§a do Trabalho valida demissÃ£o de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega pedido de mulher para reaver R$ 100 mil em dÃ­zimo dado Ã  igreja
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
JustiÃ§a
Assassinato a facadas no CaiobÃ¡ termina com pena de 6 anos no semiaberto
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
JustiÃ§a
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta jÃºri nesta sexta

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande