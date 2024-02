Justiça manda prender condenados por matar adolescente em lava a jato na Capital

A Justiça determinou a prisão de Thiago Giovanni Demarco Sena, 27 anos, e William Enrique Larrea, 37 anos, após terem seus recursos negados. Eles foram condenados pelo homicídio de Wesner Moreira da Silva, 17 anos, em 2017, em Campo Grande.

Os dois receberam uma sentença de 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime que chocou a cidade. Wesner foi vítima de uma violência extrema, com uma mangueira de ar-comprimido de um lava-jato introduzida no ânus, resultando na ruptura de parte do intestino. Apesar do socorro, Wesner não resistiu aos ferimentos.

O julgamento e condenação ocorreram na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande. Contudo, Thiago e William recorreram, argumentando que o julgamento foi contrário às provas e que houve falhas no processo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a sentença, considerando não haver irregularidades que justificassem a anulação do júri.

Diante da decisão desfavorável no TJMS, o juiz expediu mandados de prisão. Agora, a primeira opção para os condenados é se apresentar com advogado para cumprir a pena determinada.

